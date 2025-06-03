Геленджик вошел в топ по индексу интереса к недвижимости в Москве

По итогам апреля и мая 2025 года в топ по индексу интереса к столичной недвижимости вошел город-курорт Геленджик. Об этом сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Черноморского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Черноморского городского поселения

В основе инвестиций в недвижимость Москвы — диверсификация инвестиций, переезд детей в столицу, покупка для аренды и долголетнего проживания. Для жителей Геленджика, которые интересуются покупкой недвижимости в Москве, при наличии собственного жилья такие инвестиции воспринимаются как надежный способ сохранения капитала.

По мнению экспертов, высокий индекс интереса — это индикатор намерения покупателей инвестировать в недвижимость. Курортные города, такие как Геленджик, формируют стабильный поток покупателей.

Алена Воробьева