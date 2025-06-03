«Большого оптимизма никто не испытывает»

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский остался доволен их результатом. Украинской стороне передан меморандум Кремля по прекращению боевых действий. Теперь в Москве ждут от Киева официального ответа на него, но там на содержание документа уже отреагировали, скорее, негативно. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шанс на некое продвижение остается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие переговоры прекрасными. Президент Турции готов организовать российско-украинский саммит при возможном участии Дональда Трампа. Собственно, против этого никто не возражает. Проблема в главном — в мирном соглашении, которое на данной встрече логично утвердить. Но пока приходится констатировать, что реальное продвижение есть исключительно по гуманитарным вопросам. Должен состояться еще один масштабный обмен пленными и телами погибших. Российская сторона отвергла условие Украины о немедленной остановке боевых действий сроком на месяц и более, но предложила временное прекращение огня на разных участках фронта по согласованию с командирами на местах, также для обмена ранеными и телами погибших военных. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что такие вещи и так повсеместно происходят.

В общем и целом позиция Российской Федерации особо не претерпела изменений, в частности, по вопросу территорий. Тем не менее стороны решили, что диалог будет продолжаться. Третий раунд намечен вроде бы на конец июня, и это подается как основной успех. Это известный прием для подобных ситуаций: если хоть в чем-то есть согласие, значит, можно двигаться дальше, от меньшего к большему. При этом высока вероятность, что, когда это самое меньшее закончится, пропадет и дальнейший смысл всего переговорного процесса. Но пока тем не менее можно продолжать диалог. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что подготовленный Москвой меморандум об условиях прекращения огня передан украинцам. Они взяли время на обдумывание. Видимо, в Москве ждут официального письменного ответа и тогда решат, как действовать дальше. В этом тексте есть много моментов, которые можно трактовать двояко. Кто-то может увидеть в этом определенную возможность для компромисса, хотя разглядеть ее совсем непросто. Так что есть основания полагать, что Киеве вряд ли указанный документ поддержит.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, отметила, что президент Соединенных Штатов всегда готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским, однако желательно, чтобы Россия и Украина вели именно двусторонние переговоры. Создается впечатление, что Дональд Трамп решил взять некий тайм-аут, дабы определиться со своим отношением к происходящему. В Европе между тем активно намекают на то, что новые санкции США не за горами. В общем, приходится повторяться, но военный сценарий до сих пор не исчерпал себя. Именно на него, скорее всего, и будет делаться ставка в обозримой перспективе. Переговорный процесс какое-то время вполне может идти параллельно. Многое по-прежнему зависит от позиции так называемых внешних игроков. Впереди встреча G7, а за ней саммит НАТО. Так что изменения возможны, правда, большого оптимизма никто по-прежнему не испытывает.

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Дмитрий Дризе