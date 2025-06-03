Число пострадавших при обрушении моста под Брянском достигло 110

Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 110 человек, в их числе пятеро детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. В лечебных учреждениях остаются 65 пострадавших, среди них четыре ребенка, уточнил собеседник агентства.

Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив получил повреждения, два вагона сошли с рельсов. В результате погибли семь человек, среди пострадавших есть грудные дети. По данным «Ъ», СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».