Экономика Ростовской области базируется на промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. В регионе строят заводы, технопарки, создают бизнес-инкубаторы. Министр экономического развития Павел Павлов — о том, какие сферы наиболее привлекательны для инвесторов, а также о тренде на высокотехнологичность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

GUIDE: Назовите основные флагманы экономики Ростовской области? Какие из отраслей являются гарантом бюджетной наполняемости, какие сферы экономического развития наиболее перспективны в соответствии с трендами развития экономики и общества?

ПАВЕЛ ПАВЛОВ: Базовыми отраслями экономики Ростовской области в 2024 году, где на сегодняшний день сосредоточена большая часть регионального производства, являлись промышленность — это 22,1% ВРП, сельское хозяйство (8,6%), строительство (6,4%). При этом оптовая и розничная торговля по состоянию на 2024 год обеспечивала 20,8% валового регионального продукта.

Наибольший удельный вес налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области по налогу на прибыль в 2024 году обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности — 24,3 млрд руб. (32,8% от общего объема) и торговые организации — 16,5 млрд руб. (22,2%). Энергетический комплекс принес в областную казну порядка 8 млрд руб. (около 11%).

Наряду с действующими предприятиями — флагманами нашей экономики, перспективы развития мы связываем с высокотехнологичными и наукоемкими отраслями. Прежде всего с предприятиями информационных технологий и телекоммуникаций, а также научными и инжиниринговыми организациями.

G: Сколько инвестиционных проектов сегодня реализуется в Ростовской области? В каких они сферах? Какова общая стоимость реализуемых инвестпроектов на Дону? Назовите самые крупные из них?

П. П.: Инвестиционный портфель Ростовской области насчитывает 584 проекта с общим объемом инвестиций 892 млрд руб. Это проекты в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике и жилищном строительстве.

В числе наиболее крупных реализуемых проектов: создание производства компьютерной техники «Бештау» — 8 млрд руб.; строительство второго завода корпорации «Технониколь» — 7,5 млрд руб.; строительство распределительного центра «Вайлдберриз» — 11,5 млрд руб.; строительство микрорайона «Левобережье» — 101,4 млрд руб., а также застройка старого аэропорта и строительство двух комплексов по производству моторного топлива Новошахтинским заводом нефтепродуктов — свыше 200 млрд руб. каждый.

G: Какую политику по привлечению инвестиций проводят власти Ростовской области? Какие, на ваш взгляд, наиболее привлекательные для инвестиций в регионе сферы?

П. П.: Анализ инвестиционной сферы Ростовской области за последние годы свидетельствует о положительной динамике инвестиций. Несмотря на санкции и изменения в денежно-кредитной политике, инвестиции в экономику региона растут уже седьмой год подряд. По итогам прошлого года объем инвестиций превысил 717 млрд руб., частные инвестиции составили 519,5 млрд руб. Наибольшие объемы освоенных инвестиций наблюдаются в промышленной сфере, в сфере АПК, а также в строительстве.

Для привлечения инвесторов в области создан широкий комплекс поддержки бизнеса. Это «инфраструктурная» субсидия, субсидирование процентной ставки по кредитам на инвестпроекты, налоговые льготы по налогу на имущество организаций, а также налогу на прибыль организаций в рамках региональных инвестпроектов и специального инвестиционного контракта. Кроме того, в регионе реализуется мера поддержки в виде предоставления земельных участков в аренду без торгов, а также механизм защиты и поощрения капиталовложений.

Большую ставку мы делаем на особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Ростовская». Она запущена в прошлом году. Сейчас там уже зарегистрировано девять резидентов, продолжается активное развитие площадки.

Также в Ростовской области реализуется Концепция развития частных индустриальных парков и технопарков. В настоящее время уже функционируют шесть парков и еще 13 — в работе на разных этапах создания.

В перечне реализуемых инвестпроектов, планируемых к запуску в 2025 году, находится 337 проектов на сумму 204,3 млрд руб., с созданием более 18 тыс. новых рабочих мест. В отраслевом разрезе продолжится диверсифицированное развитие многопрофильной экономики Дона, включая создание новых агропроизводств, промышленных фабрик и заводов, строительство объектов розничной торговли, общественного питания, сферы гостеприимства и сервисной экономики.

G: Ростов-на-Дону является столицей Южного федерального округа. Какие точки роста вы видите в развитии региона? Какие из отраслей требуют наибольшего внимания со стороны органов исполнительной власти?

П. П.: Основной точкой роста экономики Донского региона является прежде всего многопрофильная промышленность — машиностроение, нефтехимия, металлургия, энергетика, строительная индустрия, легпром и пищепром. В 2024 году темпы роста промышленного производства составили 4,7%, что выше среднероссийского уровня. Индекс в обрабатывающем секторе достиг 106%. На наш взгляд, есть все предпосылки сохранения высокой деловой активности в секторе.

Донской край также развивается и как технологический центр юга России. Последовательно расширяется инновационная инфраструктура: создаются технопарки, бизнес-инкубаторы, поддерживаются инновационные стартапы. Более того, наш регион является лидером в стране по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации (50,1%). Годовой объем производства инновационной продукции превысил 180 млрд руб.

Не менее важную роль в структуре экономики играет сельское хозяйство, его доля в структуре ВРП области — порядка 12%, а удобное транспортно-логистическое положение нашего региона обусловило широкие экспортные возможности агропромышленного комплекса.

Повышенное внимание мы также будем уделять формирующимся высокотехнологичным отраслям: микроэлектронике и IT, индустрии беспилотной техники, глубокой переработке зерна. Целый ряд проектов уже заявлен и реализуется в данных сегментах, которым мы оказываем поддержку, и мы готовы эту поддержку расширять и содействовать новым инициативам и инвестиционным намерениям.

Технологическое лидерство определено одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Инструментом достижения данной цели со стороны исполнительных органов и правительства региона является поддержка малых технологических компаний (МТК) и развитие научно-технологического потенциала.

Государство предоставляет возможность бизнесу получить статус МТК, а вместе с этим и адресную поддержку. Задача правительства Ростовской области на ближайшие годы — выработать и оказать комплексную поддержку таким компаниям, которые играют ключевую роль в стимулировании инновационной активности в регионе и повышении конкурентоспособности региональной экономики. Вовлечение малых технологических компаний в технологическое обновление отраслей экономики и в создание новых рынков товаров и услуг во взаимодействии с крупными компаниями может внести существенный вклад в формирование эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства.

G: Какую долю в экономике Ростовской области занимает сельское хозяйство? Какие вы видите пути развития аграрной отрасли, а также производства в данной сфере?

П. П.: Донской край традиционно является одним из ведущих агропромышленных регионов России. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает второе место в стране, по плодородию пашни регион находится в первой десятке.

Сельхозпроизводство на Дону осуществляют 1,1 тыс. организаций; 7,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей; 544,6 тыс. личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан. Среднегодовая численность занятых в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах — порядка 278,8 тыс. человек.

По произведенной в 2024 году сельхозпродукции Ростовская область заняла второе место в России. Доля региона в производстве продукции сельского хозяйства страны составляет 4,3%, в ЮФО — порядка 27%.

Объем производства пищевой продукции за минувший год вырос на 2,1%. При этом предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности готовы нарастить объемы производства.

Доля региона в общероссийском агроэкспорте продукции АПК составляет около 17%. Донская продукция АПК экспортируется практически в 100 стран мира. Увеличены поставки в страны Африки.

Что касается дальнейшего развития аграрной отрасли, то в области утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года, где одной из целей прописано увеличение добавленной стоимости АПК. В частности, через увеличение глубокой переработки сельхозпродукции. В этой связи правительство области работает над привлечением инвестиций в отрасль. Работаем также над вопросом цифровизации, переходом производства на компоненты умного сельского хозяйства.

Во многом успех в отрасли растениеводства зависит от качества средства производства — земли. На сегодняшний день в области реализуются мероприятия по «лечению плодородного слоя почвы». С 2021 по 2024 год «ремонт» полей с низким и очень низким содержанием подвижного фосфора произведен на площади 364,2 тыс. га.

Еще одно перспективное направление развития — разведение автохтонных сортов винограда. Это направление развивается параллельно с сельским туризмом.

G: Есть ли потенциал у туристической отрасли Ростовской области? Каким вы его видите?

П. П.: По итогам 2024 года Ростовская область находится на 17-м месте в топ-20 регионов Национального туристического рейтинга. Туруслуги в регионе предоставляют 64 компании, зарегистрированные в Едином федеральном реестре туроператоров. Гостиничные услуги предоставляют 577 средств размещения, где можно единовременного поселить более 40 тыс. человек. По итогам 2024 года, по данным Росстата, численность размещенных в номерном фонде региона превысила 1,9 млн человек, что почти на 10% выше аналогичного показателя 2023 года.

Пик турпотока в Ростовской области приходится, как правило, на летние месяцы, когда загрузка гостиниц, хостелов и пр. достигает 90–100%. Благодаря предоставлению субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения в 2024 году номерной фонд Ростовской области был увеличен на 182 номера. Среди крупных проектов — отель «Сны» на берегу Соленого озера в Аксайском районе и «Кенгуру.Глэмпинг» в Красносулинском районе. Оба эти объекта по 50 номеров каждый были возведены с нуля.

В станице Кочетовской Семикаракорскоого района работает глэмпинг «Три воды», ждут гостей в природном парке «Лень». В Неклиновском районе появился придорожный модульный отель «Любополюшко», расширились экопарк «Карелия Таганрог» и глэмпинг «Просто лес».

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на предоставление единой субсидии в 2024 году Ростовской области выделено 91,6 млн руб. Поддержано 24 проекта по обустройству пляжей, развитию турмаршрутов, закупке туристского оборудования, созданию кемпингов. Размер финансового обеспечения в целях реализации единой субсидии в 2025 году составит 166,1 млн руб.

В целях создания комфортных и безопасных условий для путешествий на автомобиле, повышения доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса разработана программа развития автотуризма в Ростовской области. Она предусматривает поддержание в нормативном состоянии дорог, ведущих к ключевым объектам туристского интереса — музеям, паркам, достопримечательным местам, винодельческим хозяйствам, а также развитие инфраструктуры для автомобильных турмаршрутов.

Национальный турмаршрут по Ростовской области — «Большой казачий круг» — создан с целью погружения туристов в казачий быт, традиции, историю и культуру донских казаков. Тур охватывает ключевые локации региона — города Азов и Новочеркасск, станицу Старочеркасскую, хутора Пухляковский и Старозолотовский.

Сельский туризм становится дополнительным стимулом для развития сельских территорий. Например, существует грант «Агротуризм», с помощью которого предприниматели могут расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. Многочисленные хутора и станицы, фермерские хозяйства, традиционное гостеприимство могут сделать Ростовскую область одним из центров сельского туризма на юге России. И такой пример уже есть: фермеры Наталья и Алексей Щепетьевы из Неклиновского района стали инициаторами Фестиваля сельского туризма и гастрономии «Хутор Фест».

Беседовал Дмитрий Михеенко