Samsung осталась единственной компанией с полным циклом производства смартфонов
Компания Sony окончательно отказалась от самостоятельного производства смартфонов, полностью передав этот процесс сторонним подрядчикам. До недавнего времени японский производитель выпускал флагманские модели собственными силами, но теперь даже новейший Xperia I VII собирается не на заводах Sony. Единственным мировым производителем смартфонов, сохраняющим полный цикл разработки и производства, осталась корейская компания Samsung.
Модель с привлечением сторонних компаний уже давно стала отраслевым стандартом. Apple и Google разрабатывают устройства, но их производством занимаются партнеры. Такая схема позволяет существенно снизить издержки: сокращаются накладные расходы, а логистику и объем выпуска проще отрегулировать. Sony теперь рассчитывает лучше управлять объемами производства и реагировать на рыночный спрос.
Samsung же ранее последовательно инвестировала в собственные производственные мощности и предпочитает контролировать каждый этап — от разработки до сборки, поэтому отказываться от своего производства пока не намерена.