«ЕР» выдвинула Вениамина Кондратьева на пост губернатора Кубани

Президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил действующего губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева кандидатом от партии на выборах главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Кубани.

Партийный совет рассматривал три кандидатуры. Кроме Вениамина Кондратьева в список входили глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и руководитель Курганинского района Андрей Ворушилин. По результатам обсуждения для участия в выборах от «Единой России» выдвинули действующего губернатора.

По информации Общественной палаты Краснодарского края, Вениамин Кондратьев стал первым зарегистрированным претендентом на пост главы региона.

Выборы губернатора Кубани запланированы на единый день голосования 14 сентября 2025 года. В марте 2025 года президент России Владимир Путин поддержал решение господина Кондратьева баллотироваться на новый срок. Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года, находясь в должности два срока подряд.

Анна Гречко