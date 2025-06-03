Работник салона сотовой связи продавал за криптовалюту данные о клиентах

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника салона сотовой связи, занимавшегося продажей данных об абонентах. Ему инкриминируется ст. 272.1 УК РФ (незаконные сбор, передача компьютерной информации, содержащей персональные данные), сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В материалах следствия указывается, что работник салона за три месяца работы в 2025 году сделал 36 запросов о персональных данных абонентов мобильного оператора. «Используя служебное положение и доступ к информационным массивам, обвиняемый получал необходимую информацию в корпоративной базе данных и передавал ее через мессенджер заказчикам за денежное вознаграждение в криптовалюте»,— рассказали в УФСБ.

Противоправная деятельность сотрудника оператора связи была пресечена работниками новосибирских управлений ФСБ и МВД.

Илья Николаев