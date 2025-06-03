В Челябинске раскрыли деятельность двух вебкам-студий

Челябинские полицейские выявили две вебкам-студии, распространявшие в интернете видео приватного содержания. Моделей, операторов и организаторов подозревают в совершении преступления по п. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, сотрудники студий создавали в помещениях организации видеоролики, содержащие контент для взрослых. Через платформы монетизации они распространяли порнографические материалы, получая за это на карты вознаграждение, переданное сайтами от потребителей.

Всего подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет. В квартирах фигурантов уголовного дела и в студиях полицейские провели более 30 обысков и изъяли системные блоки, ноутбуки, телефоны, банковские карты и деньги. Одному из организаторов суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Виталина Ярховска