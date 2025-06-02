Дорожное движение с новой недели ограничат из-за ремонта в пяти районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начнут действовать с 2 и 3 июня. Они вводится в пяти районах города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Калининском районе на период с 2 по 25 июня в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Хлопина — от Политехнической до Гжатской улицы.

В Петродворцовом районе с 2 по 15 июня из-за реконструкции водопровода движение будет ограничено на Гостилицком шоссе в городе Петергоф — от Цветочной до Пригородной улицы.

С 2 по 15 июня по аналогичной причине для водителей окажется полностью недоступен участок улицы Немкова в городе Ломоносов — от Соснового переулка до Новогорской улицы, включая перекресток с Сосновым переулком. Предлагаемый объезд: по улицам Галины Улановой, Верещагина, Новогорской, Сосновому переулку, переулку Панаева, улицам Дюма, Левитана, Морской и улице Аллы Павловой.

В Пушкинском районе на срок до 7 марта 2026 года в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение по шоссе Подбельского в городе Пушкин — от Сетевой улицы до временной дороги, с организацией объезда по построенному участку.

Во Фрунзенском районе с 2 по 11 июня по той же причине ограничения вводятся при движении по Витебской Сортировочной улице — от дома 4 корп. 1 литер. А до железнодорожного переезда.

В свою очередь, с 3 июня по 3 августа в том же районе из-за производства работ по размещению временных ограждений движение ограничат на Балканской площади.

В Центральном районе из-за проводимых работ по прокладке инженерных сетей с 2 по 11 июня закрывается движение транспорта по набережной реки Мойки — от Круглого до Мошкова переулка и по Круглому переулку — от Аптекарского переулка до набережной реки Мойки. Объезд: по набережной реки Мойки, Аптекарскому переулку, Миллионной улице и Мошкову переулку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные в центре Петербурга после капитального ремонта открылось рабочее движение по Троицкому мосту.

Андрей Цедрик