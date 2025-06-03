Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра

Великий государственный хурал (парламент) Монголии после тайного голосования принял решение об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства. Об этом сообщила пресс-служба Великого хурала. По закону новый глава правительства должен быть назначен в течение месяца.

Согласно закону о регламенте сессий парламента Монголии, для выражения вотума доверия премьер-министру требовалось большинство голосов, то есть поддержка 64 депутатов. В результате тайного голосования необходимое большинство не было достигнуто, по этой причине парламент принял решение рассмотреть вопрос об отставке главы правительства.

В последние дни на главной площади Улан-Батора проходят мирные пикеты. На одном из них от премьера требуют уйти в отставку и объяснить траты его 22-летнего сына на дорогие подарки своей невесте. В соцсетях девушка опубликовала снимки кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки стоимостью несколько тысяч долларов.