Пожар начался в Рыльске после атаки беспилотника ВСУ

Частный дом загорелся в Рыльске Курской области после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет.

В ночь с 1 на 2 июня над Россией было сбито 162 беспилотника. Больше всего дронов было сбито над Курской областью — 57 беспилотников. В Белгородской области перехватили 31 летательный аппарат, в Липецкой — 27.