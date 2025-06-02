Глава СКР потребовал доложить о причинах волокиты по делу о смерти ребенка в больнице Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову «доложить о причинах допущенной волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшем смерть малолетней в Ульяновской области. Об этом в понедельник сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, в ИЦ СКР обратилась жительница Ульяновской области, «выразив несогласие с ходом установления обстоятельств оказания медицинской помощи ее семилетней дочери». В марте текущего года девочку с симптомами гриппа поместили на стационарное лечение в районную больницу без оформления необходимой документации. Несмотря на то, что выбранная тактика лечения не приносила результатов и состояние ребенка ухудшалось, медики необходимые обследования не проводили. В том же месяце дочь заявительницы скончалась в реанимационном отделении. При этом, по мнению обратившейся, в целях сокрытия допущенных нарушений в документацию ребенка были внесены изменения.

В СУ СКР по Ульяновской области по этому факту расследуется уголовное дело. Оно было возбуждено 13 марта барышским межрайонным следственным отделом СУ СКР по факту причинения смерти ребенку в ГУЗ «Кузоватовская районная больница» вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Следствием было установлено, что 3 марта на амбулаторный прием в больницу обратилась жительница райцентра Кузоватово с семилетней дочерью, у которой были симптомы ОРВИ и боли в животе, но ребенка отпустили домой. Госпитализирована девочка была только 7 марта 2025 года. При госпитализации ее состояние резко ухудшилось, и она скончалась.

Глава СКР также поручил Сергею Михайлову ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах с учетом озвученных в обращении доводов.

Андрей Васильев, Ульяновск