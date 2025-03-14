Глава СКР поручил доложить о расследовании смерти ребенка в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти ребенка после посещения врача. Об этом в пятницу вечером сообщил информационный центр Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Накануне, 13 марта, барышским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ульяновской области быбло возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в ГУЗ «Кузоватовская районная больница» (ч.2 ст.109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, до трех лет лишения свободы).

По информации ведомства, предварительно установлено, что 3 марта на амбулаторный прием в больницу обратилась жительница райцентра Кузоватово с семилетней дочерью, у которой были симптомы ОРВИ и боли в животе, но ребенка отпустили домой. Госпитализирована девочка была только 7 марта 2025 года. При госпитализации ее состояние резко ухудшилось и она скончалась, сообщает СУ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск