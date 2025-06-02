Пограничное состояние

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность атак по приграничным регионам Черноземья. С конца прошлой недели из-за обстрелов и ударов дронов в трех областях пострадали более 20 человек. Самые серьезные последствия зафиксированы в Курской области, где только в пятницу, 30 мая, из-за массированного удара беспилотников пострадали 16 мирных жителей. Там же в воскресенье, 1 июня, под грузовым составом обрушился железнодорожный мост, что привело к ранению трех человек. В ночь на первый рабочий день недели над шестью регионами Черноземья были сбиты 138 беспилотников, из-за чего пострадали дома и участок федеральной трассы в удаленных от госграницы Воронежской и Липецкой областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области с рельсов сошел грузовой поезд

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области с рельсов сошел грузовой поезд

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

С конца прошлой недели приграничные районы Черноземья подвергаются массированным налетам украинских беспилотников. Поздним вечером в пятницу, 30 мая, в Курской области из-за ударов по Льговскому и Рыльскому районам пострадали 16 человек. Большинство раненых госпитализировали, а четырех человек — 16-летнюю девушку, ее отца и еще двух детей — транспортировали в медучреждение в Москву. В районных центрах из-за попадания беспилотников в жилые дома повреждения получили десятки квартир. Жителей трех этажей одного подъезда в пятиэтажке в Рыльске даже пришлось временно отселить.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Курской области с рельсов сошел грузовой поезд. Это произошло в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский Рудник. Там под грузовым составом обрушился железнодорожный мост. Часть поезда рухнула на находившуюся под мостом автомобильную дорогу. Сошедший с рельсов тепловоз загорелся, но его быстро потушили. Машинист в результате происшествия получил открытые переломы голени, рваные раны ног и ушибы, а двое его помощников — ушибы. Всех троих госпитализировали. Прибывший на место происшествия врио губернатора Курской области Александр Хинштейнне рассказал, что стало причиной произошедшего. Власти соседней с Курской Брянской области назвали подрыв причиной аналогичного крушения моста той же ночью, когда из-за падения плит на пассажирский поезд погибли семь человек и пострадали более 100.

Губернатор другой приграничной области — Белгородской — Вячеслав Гладков утром в субботу, 31 мая, рассказал, что за месяц в регионе из-за атак ВСУ пострадали 92 человека. Судя по его ежедневным отчетам, за последние два дня мая ранения получили шесть мирных жителей в Шебекинском округе и Белгородском районе. Также в пятницу в валуйском селе Логачевка, которое с конца 2022 года закрыто из-за режима чрезвычайной ситуации, от удара дрона по автомобилю погиб один человек. В воскресенье в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в поселке Пролетарский Ракитянского района скончалась местная жительница, а 12-летняя девочка получила травмы. 1 июня в Шебекинском округе ранение получил боец добровольческого подразделения «Орлан», а в Белгородском районе — местный житель.

В других регионах Черноземья с конца недели регулярно

объявляется угроза опасности атаки беспилотников, а после обрушения мостов власти Липецкой, Орловской и Тамбовской областей объявили об усилении мер безопасности. Наиболее масштабный налет на регионы был совершен ВСУ в ночь на понедельник, 2 июня. По данным Министерства обороны России, над областями Черноземья с вечера воскресенья были сбиты 138 беспилотников: 57 над Курской, 21 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, шесть над Орловской и один над Тамбовской.

Самые серьезные последствия были зафиксированы в Воронежской и Липецкой областях. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате атак никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения в одном из пригородов областного центра получили несколько домов и автомобилей. Также на участке трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова произошел обрыв высоковольтного провода, из-за чего на некоторое время движение было перекрыто. Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в Лебедянском районе один человек получил легкое ранение, а два дома — незначительные повреждения. В остальных регионах серьезных последствий от налетов не было.

Сергей Толмачев