КТО не дает вернуться

В Курской области предприятия, пострадавшие от атак ВСУ, начинают сообщать о планах возвращения к работе. Так, завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево планирует начать работу на сохранившемся оборудовании после отмены режима контртеррористической операции (КТО). Ущерб от обстрелов на предприятии оценивают в 1 млрд руб. Эксперты отмечают, что компаниям понадобится беспрецедентная поддержка от государства и немало времени для полного восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После возобновления работы мощность завода (фото 2022 года) может составить около 40% от полной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ После возобновления работы мощность завода (фото 2022 года) может составить около 40% от полной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятия Курской области начинают планировать возвращение на свои площадки в приграничных населенных пунктах, которые часто атаковали ВСУ. Одним из первых стал Кореневский завод низковольтной аппаратуры, пострадавший от обстрелов прошлым летом. Об этом сообщили в региональном правительстве. Там констатировали, что основная часть завода разрушена из-за атак ВСУ, и отметили важность предприятия, подчеркнув, что для поселка Коренево оно градообразующее.

Генеральный директор завода Илья Яцейко подтвердил «Ъ-Черноземье» планы, пояснив, что сейчас ожидает отмены режима контртеррористической операции, чтобы приступить к восстановлению площадки. «Планируем возобновить работу на оставшихся площадях, параллельно начав восстановление пострадавших цехов. Часть оборудования уцелела после атак, мы сможем начать производство на нем, заказывая некоторые детали на стороне, пока не восстановим полный цикл производства. Для этого уже найдены партнеры. Мы планируем не только сохранить всю номенклатуру, но даже выпускать новый продукт. После возобновления работы мощность завода может составить около 40% от полной»,— рассказал Илья Яцейко.

Он оценил нанесенный предприятию ущерб в 1 млрд руб., однако подчеркнул, что официальная оценка еще не проведена.

После нее компания планирует запросить у властей компенсационные выплаты. Господин Яцейко также пояснил, что заводу удалось сохранить коллектив и работники готовы к возвращению на предприятие. Он подчеркнул, что последние годы до атаки ВСУ завод демонстрировал устойчивое развитие, в обновление оборудования и ремонт было инвестировано более 400 млн руб. собственных средств.

Кореневский завод был основан в 1945 году. По данным Kartoteka.ru, АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» зарегистрировано в пгт Коренево Курской области в мае 2002 года для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. По данным из открытых источников, является лицензированным производителем электротехники для атомных электростанций, осуществляет полный цикл производства — от разработки оборудования до отгрузки. Производит разъединители, в том числе аппараты ПВР, комплектные устройства для приема и распределения электроэнергии, защитные устройства — плавкие вставки и предохранители, аппараты защиты — предохранители, а также патроны для них, коммутационные устройства — разъединители и автогазовые выключатели нагрузки. Уставный капитал — 109 тыс. руб. Выручка в 2021 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 113,8 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Илья Яцейко.

В 2024 году завод получил серьезные повреждения в результате пожара, возникшего после атаки беспилотника ВСУ ночью 16 июля. Никто из работников предприятия не пострадал. Завод возобновил работу на 35% спустя неделю, 150 работников ушли в оплачиваемые отпуска, ряд профильных предприятий передали заводу часть своего оборудования.

6 августа прошлого года ВСУ вторглись на территорию Курской области, захватив ряд населенных пунктов. В Кореневском районе, который находится в 30 км от границы с Украиной, установилась сложная оперативная обстановка из-за обстрелов и диверсионных атак со стороны ВСУ. На территории региона были введены режимы ЧС и КТО. Тогда еще глава Кореневского района Марина Дегтярева регулярно призывала жителей ради безопасности не передвигаться по поселку. По словам Ильи Яцейко, именно в этот момент руководством было решено остановить работу завода и покинуть Коренево. С того времени завод простаивает. Сейчас, по данным Минобороны, большинство захваченных ВСУ населенных пунктов освобождены, но въезд в ряд населенных пунктов (по данным на 15 марта, 122) пока закрыт.

Как рассказали в облправительстве, из федерального бюджета планируется выделить 2,5 млрд руб. на поддержку курской промышленности, пострадавшей от ВСУ.

2,4 млрд руб. из них будут направлены в Фонд развития промышленности региона на докапитализацию. Средства пойдут на поддержку промпредприятий, в том числе пострадавших от действий ВСУ. 100 млн руб. пойдут на подготовку инфраструктуры индустриального парка «Фатеж» площадью 110 га. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в целом только в первый этап по обеспечению инфраструктурой парка могут вложить 1,5 млрд руб., средства планировалось привлечь из федерального бюджета. Площадка предоставит налоговые льготы и позволит перезапустить те производства, которые пострадали из-за атак ВСУ.

Также в Курской области продолжается прием документов на компенсационные выплаты за частично утраченное имущество до 200 тыс. руб., за полностью утраченное — до 400 тыс. руб.

За январь и февраль текущего года сведения подали более 350 субъектов. Предприниматели также получили годовую отсрочку по налогам и страховым взносам, есть возможность взять кредитные каникулы. В регионе действует специальная программа кредитования под 1,5% годовых для пострадавшего бизнеса.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что при перезапуске предприятие может столкнуться с рядом сложностей: от ремонта пострадавшего корпуса до найма персонала. «Кореневскому заводу низковольтной аппаратуры надо будет не только привести в нормальное состояние пострадавшие корпуса, но и поставить новое оборудование, нанять сотрудников, восстановить документацию и деловые связи с заказчиками. Государственные выплаты могут частично покрыть необходимые для восстановления затраты. Срок же реанимации завода может занять около года и больше в зависимости от масштаба разрушений, инвестиций в устранение их последствий и хода работ по приведению его в порядок»,— считает эксперт.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов, в свою очередь, отмечает, что Кореневский завод — не единственное предприятие, которое готовится к перезапуску производства.

«Все крупные и средние предприятия из Кореневского и Суджанского районов планируют вернуться в регион. ИП “Фатеж” может стать новой площадкой для некоторых из них. Остается вопрос: на какие средства это сделать? Ситуация беспрецедентная, и должны быть соответствующие меры поддержки, в том числе льготные кредиты»,— подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что помимо восстановления разрушенных зданий компаниям предстоит проделать работу по поиску кадров, так как многие жители покинули регион. Господин Водопьянов в числе возможных сложностей упомянул о процессе оценки нанесенного урона, который также потребует времени, и о необходимости восстановления не только предприятий, но и инфраструктуры населенных пунктов. «Надо понимать, что мы не можем говорить о возвращении предприятий вне контекста районов, в которых они расположены. Компании смогут работать только на восстановленной территории, куда могут вернуться работники, где есть больницы, школы и другие объекты инфраструктуры»,— резюмировал Денис Водопьянов.

Ульяна Ларионова