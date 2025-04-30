Изменились в третьем лице

Арбитражные суды с начала 2024 года не менее 12 раз признавали страховыми случаями повреждения движимого и недвижимого имущества компаний, полученные в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Страховые компании чаще отказывают клиентам в возмещении ущерба, ссылаясь на то, что боевые действия — не страховой случай. Но, поскольку Россия официально не находится в состоянии войны, большинство судов трактуют события как «противоправные действия третьих лиц», а не боевые действия. Такая позиция была подкреплена и определением Верховного суда. Эксперты советуют страхователям внимательно следить за правильностью фиксации ситуации правоохранительными органами.

Поскольку состояние войны в России не объявлялось, суды делают вывод, что вред застрахованному имуществу наносят «третьи лица»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С февраля 2024 года арбитражные суды по меньшей мере 12 раз признавали страховыми случаями повреждения движимого и недвижимого имущества компаний в Белгородской области, полученные в результате атак со стороны Украины. Это следует из судебных документов, изученных „Ъ“.

Один из примеров — решение арбитражного суда Белгородской области, ставшее промежуточным этапом в споре между местным ООО «Еврострой» и АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ). Как следует из материалов дела, «с декабря 2023 по март 2024 года украинские беспилотники пять раз атаковали местность около сел Козинка, Новостроевка и Рождественка пограничного Грайворонского района Белгородской области» и среди прочего повредили транспорт «Евростроя». Согласно экспертной оценке, ущерб составил 356,4 тыс. руб. СОГАЗ отказал в выплате, сославшись на договор и Гражданский кодекс, которые освобождают его от этой обязанности, если событие стало результатом военных действий.

Компания подала исковое заявление, и в начале этого года суд ее поддержал. Основанием стало постановление пленума Верховного суда РФ от 18 мая 2023 года №11 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», где дано юридическое определение боевых действий и военного времени. В частности, в документе сказано, что военное время — период с момента объявления федеральным законом состояния войны в случае вооруженного нападения (агрессии) на РФ другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров РФ. Поскольку состояние войны в России не объявлялось, суд сделал вывод, что вред застрахованному имуществу причинен «вследствие злоумышленных действий третьих лиц», а значит, события нужно считать страховым случаем. СОГАЗ направил жалобу в 19-й арбитражный апелляционный суд, 2 апреля этого года она была принята к производству.

Впрочем, есть и исключения из этой практики: „Ъ“ обнаружил как минимум одно такое решение. 29 октября прошлого года тот же арбитражный суд Белгородской области отказал в иске к СОГАЗу местному ООО «Мир цемента». Со ссылкой на постановление СКР о возбуждении уголовного дела в документах суда сказано, что «18 марта украинские вооруженные формирования совершили массированную артиллерийскую и ракетную атаку на Белгород, Грайворонский городской округ, Борисовский и Белгородский районы области». В результате была повреждена принадлежащая «Миру цемента» Toyota Camry — владелец потребовал выплатить 1,8 млн руб. страхового возмещения. После того, как СОГАЗ отказал в выплате, компания обратилась в суд.

Ссылаясь на определение Большой российской энциклопедии и толкование словаря С.И. Ожегова, суд пришел к выводу, что «военными действиями следует признавать любые действия, выполняемые в ходе подготовки и проведения боевых и сопутствующих им операций, а также связанные с ними последствия». В документах дела указано, что «на начало сентября 2024 года в Белгородской области в результате обстрелов и террористических атак со стороны Украины свыше 250 мирных жителей погибли, более 1,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести, повреждены более 32 тыс. жилых домов и квартир, а также около 10 тыс. автомобилей». Суд констатировал, что это «по самой своей сути» и есть военные действия. Сейчас это дело тоже рассматривается в апелляционной инстанции.

Во Всероссийском союзе автостраховщиков не считают сложившуюся практику выплат полученного в результате обстрелов ВСУ ущерба проблемой для страховых компаний. «Выплата страховых возмещений осуществляется в соответствии с условиями договоров страхования. В настоящее время мы не наблюдаем тенденции повышения стоимости страхования»,— отметили в организации. Как пояснили в союзе, случаи взыскания выплат после украинских атак единичны «и кардинально не влияют на общую картину».

«Если мы говорим об отказах страховщиков в выплате возмещений в случаях причинения ущерба при обстрелах, то, действительно, такая практика носит массовый характер. Однако судебная практика однозначно складывается в пользу страхователей»,— считает адвокат, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. При этом дело об автомобиле «Мира цемента» эксперт отнес «к числу казусов»: «Суд указывает, что законодательство не содержит легального определения понятия “военные действия”, а потому апеллирует к энциклопедическому и толковому словарям. Но, во-первых, постановлением пленума Верховного суда такое определение дано. А во-вторых, при всем уважении к суду словари не являются источником права и такие доводы, мягко говоря, выглядят несостоятельными. Предположу, что в вышестоящих инстанциях такое решение не устояло бы».

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин, наоборот, считает «казуистикой в чистом виде» практику судебного одобрения подобных исков. «Это скорее политическое решение, нежели выверенная правовая конструкция, основанная на нормах ГК РФ»,— полагает эксперт. По его мнению, точка в споре о наступлении страхового случая в результате «событий, происходящих в Белгородской области» была поставлена Верховным судом в определении №305-ЭС24-19100 от 3 февраля этого года.

«Суд констатировал, что состояние войны в РФ не объявлялось, военные действия, как они определены в постановлении пленума Верховного суда, в Белгородской области не велись, а значит, норма ст. 964 ГК РФ, освобождающая страховщика от выплаты, когда страховой случай наступил вследствие военных действий, неприменима. И пришел к выводу, что любые формы повреждений и разрушений от таких “событий” следует относить к страховому случаю “Противоправные действия третьих лиц” (ст. 167 УК РФ). То есть впредь всем застрахованным лицам, пострадавшим от таких “событий”, в целях минимизации рисков нового витка споров со страховщиками целесообразно внимательнейшим образом следить за описанием правоохранительными органами фактических обстоятельств произошедшего и их правовой квалификации»,— считает господин Просвирин.

Юрий Голубь