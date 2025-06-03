В топ-500 международного рейтинга университетов RUR попало 14 российских вузов

Агентство Round University Ranking (RUR) опубликовало ежегодный рейтинг университетов, охватывающий более 1,2 тыс. университетов из 95 стран. В него попал 131 российский вуз.

В первой сотне общего рейтинга оказался лишь МГУ, занявший 68-ю позицию, улучшив ее на 8 пунктов по сравнению с 2024 годом. Еще 13 российских вузов (на три больше, чем в прошлом году) попали в топ-500. Среди них лидируют МИФИ (105-е место), МФТИ (116-е), ТГУ (178-е) и МИСИС (186-е).

В этом году для составления рейтинга было проведено исследование более 2,2 тыс. университетов. Вузы оценивались по 20 показателям, характеризующим основные направления деятельности университетов — образование, научные исследования, международная деятельность и финансовая устойчивость.

По каждому из этих показателей составлен отдельный рейтинг. Так, в топ-100 университетов по качеству образования оказались сразу шесть российских университетов. Лидирует снова МГУ (32-е место), за ним следует МГТУ имени Н. Э. Баумана (42-е), РНИМУ имени Н. И. Пирогова (90-е), СПбГУ (91-е), ТГУ (92-е) и РУДН (100-е). В списке университетов по исследовательской деятельности показатели отечественных вузов, наоборот, низкие: в топ-100 не попал ни один вуз. Выше всех, на 187-й позиции, расположился МИФИ.

Полина Ячменникова