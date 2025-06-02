Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с Андреем Аршавиным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил о продлении контракта с заместителем председателя правления по спортивному развитию сине-бело-голубых Андреем Аршавиным, сообщает «Спорт-Экспресс» 2 июня. О сроках действия документа и сумме выплат для бывшего лидера клуба с берегов Невы ничего не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Аршавин выступал за «Зенит» в период с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной РФ Аршавин занимал третье место на чемпионате Европы 2008 года.

Игровую карьеру Андрей Сергеевич завершил в 2019 году, спустя три года он занял текущий пост в «Зените». Параллельно Аршавин выступает экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший партнер форварда по «Зениту» Игорь Смольников покинул пост вице-президента «Урала». В составе екатеринбургской команды экс-футболист отвечал за селекцию.

Андрей Маркелов