Экс-защитник «Зенита» Смольников покинул пост вице-президента «Урала»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников покинул пост вице-президента «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбургской футбольном команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В нашем клубе Смольников провел один сезон на должности вице-президента, отвечающего за селекцию. Желаем удачи в будущем!»,— говорится в сообщении.

По всей вероятности, экс-защитник сине-бело-голубых покинул пост из-за неудовлетворительных результатов «Урала», который не смог пробиться в РПЛ, проиграв грозненскому «Ахмату» в стыковых матчах с общим счетом 2:3.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в честь 100-летия «Зенита» на «Газпром Арене» состоялся Матч легенд: «Зенит» Ленинград — «Зенит» Санкт-Петербург. Игра закончилась победой петербургской команды со счетом 3:1. Смольников принимал участие в игре.

Андрей Маркелов