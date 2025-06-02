FT: ЕС запретил государственные закупки китайского медоборудования от €5 млн

Страны—члены Евросоюза проголосовали за запрет государственных закупок медицинского оборудования, произведенного в Китае, если сумма контракта превышает €5 млн. Об этом пишет Financial Times. Это ограничение принято на пять лет.

Как отмечает издание, это первый случай применения так называемого «Международного инструмента закупок» — правил, принятых в ЕС в 2022 году и предназначенных для того, чтобы добиваться допуска европейских компаний к госзакупкам в других странах.

Как пишет FT, нынешнее решение связано с тем, что, по мнению властей ЕС, правительство Китая препятствует закупкам зарубежного оборудования медучреждениями страны. По оценке Еврокомиссии, в условиях заключения 87% контрактов на закупку медоборудования больницами и другими учреждениями в Китае содержатся «прямые и непрямые» ограничения на иностранное оборудование, включая прямые запреты в некоторых случаях.

Ранее еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявлял, что ЕС готов искать решение в переговорах с Китаем. По данным Eurostat, в 2024 году страны ЕС закупили китайское медоборудование на €5,2 млрд.

Яна Рождественская