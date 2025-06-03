Фургончик тронется

В Башкирию зашел новый бренд китайских коммерческих автомобилей Avior. Официальным дилером марки стал уфимский автосалон «Тан-авто». По мнению экспертов, фургонам Avior придется конкурировать с представленными в этом сегменте брендами, в частности с «ГАЗ», занимающим значительную долю рынка. При этом, отмечают эксперты, у нового игрока есть шансы занять свою нишу, учитывая спрос на подобные автомобили. Для этого должна быть соблюдена пропорция между стоимостью и качеством машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: компании «Тан-авто», Коммерсантъ Фото: компании «Тан-авто», Коммерсантъ

Уфимское ООО «Тан-авто» открыло первый в республике дилерский центр коммерческих автомобилей Avior на Интернациональной улице. Компания стала одним из 25 официальных дилеров автозавода, и единственной — в Башкирии.

В салоне представлены грузовые фургоны Avior V90 и Avior G10, а также грузопассажирская версия Avior V90 Transformer и автобусная модель Avior Bus Tourist. Средняя стоимость — от 3,9 млн руб.

Генеральный директор «Тан-авто» Владимир Мишин сообщил, что дилерский центр помимо продажи автомобилей Avior, обеспечит их сервисное обслуживание и гарантийную поддержку. Заводская гарантия на технику составляет три года, или 100 тыс. км пробега. Кроме того, в первые три года клиент имеет возможность получить бесплатную профессиональную помощь на дорогах.

В «Тан-авто» сообщили «Ъ», что до конца года рассчитывают продать до 100 автомобилей Avior и занять не менее 15% регионального рынка коммерческого транспорта. Компания рассматривает возможности расширения своего присутствия за счет аренды помещений автосалонов в 2026 году, «когда будут закрываться автосалоны по продажам легковых автомобилей».

«Башкортостан — один из ключевых регионов по развитию дилерской сети: здесь наблюдается устойчивый спрос на коммерческую технику европейского уровня, а уровень технической экспертизы "Тан-авто" обеспечит высокое качество обслуживания»,— отметил руководитель направления «Avior Коммерческие автомобили» Михаил Семенихин.

Ранее компания «Тан-авто» была официальным дилером европейских автомобильных брендов Peugeot и Citroen. После их ухода из России, компания переориентировалась на автомобильную продукцию из Китая — Forthing и Venucia.

По данным портала «Китайские автомобили», история бренда Avior началась в 1896 году с английской компании LDV, которая производила коммерческие автомобили Maxus. С 2006 по 2009 годы права на бренд Maxus принадлежали российской «Группе ГАЗ». Сейчас бывшую британскую марку контролирует китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC Maxus Automotive, основанная в 1955 году.

В России продажи автомобилей Avior начались в феврале этого года.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин отмечает, что Avior придется конкурировать с основным участником рынка LCV (легких коммерческих автомобилей) — группой «ГАЗ». «ГАЗ занимает лидирующую позицию, поэтому новым игрокам будет непросто зайти на эту нишу. Учитывая, что сейчас покупатель голосует рублем, Avior придется доказать, что его продукция сопоставима по цене и качеству,— полагает господин Матягин. — В 2022 году к нам массово хлынули неизвестные марки, которые со временем пропали. Поэтому производителю и дилерам необходимо продвигать новый бренд. Давать автомобили на тест драйвы перевозчикам, блогерам, чтобы те оценили качество машин».

По словам владельца консалтингового агентства Detkin&Co, независимого автомобильного консультанта Алексея Деткина логично, что «Тан-авто» продолжает работать в знакомом сегменте. «Самое главное — у автосалона есть своя клиентская база, и есть к нему доверие. Автомобили, которые автодилер продавал ранее, сейчас с большой амортизацией и нуждаются в замене. Учитывая историю компании, у нее не должно быть серьезных проблем с реализацией автомобилей нового бренда»,— полагает господин Деткин.

Эксперт отмечает, что спрос на малотоннажные грузовые автомобили есть. «Сейчас весь бизнес переходит на подобные функциональные автомобили. Вокруг крупных городов построены или строятся большие логистические центры, из которых товар развозится автомобилями сегмента LCV. Плюс они в ходу у сервисных компаний, служб доставки и так далее. Поэтому, если будет приемлемая цена и качество сервиса, у Avior есть возможности занять свою долю рынка»,— прокомментировал Алексей Деткин.

Булат Баширов