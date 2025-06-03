Деловые туристы забронировали регионы

Спрос на бронирование размещения для деловых туристов на Дальнем Востоке и Северном Кавказе за год увеличился на 44–47%. Темп роста существенно превзошел среднерыночный. Это связано с активным экономическим развитием регионов, в том числе за счет проектов в сфере туризма и расширения транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований деловых туристов в регионах Северного Кавказа по итогам января—мая выросло на 47% год к году, Дальнего Востока — на 44%, подсчитали в сервисе «Островок Командировки». Рост аналитики называют наиболее выраженным среди других федеральных округов. Он также превосходит средний по стране, составивший 28%. Директор по закупкам Trivio Алексей Агеев говорит, что количество деловых поездок на Дальний Восток в январе—мае увеличилось на 50%, на Северный Кавказ — на 40%. Директор по маркетингу и коммуникациям платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая отметила рост числа командировок в Комсомольск-на-Амуре в январе—мае на 19% год к году, в Южно-Сахалинск — на 29%, во Владикавказ — на 17%.

Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева связывает рост интереса к деловым поездкам с общим экономическим развитием макрорегионов. Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров отмечает, что Северный Кавказ сейчас поддерживают программы развития туризма, сельского хозяйства и инфраструктуры, стимулирующие приток инвестиций. Эксперт говорит, что вложения в туристическую особую экономическую зону «Архыз» за 13 лет составили 14 млрд руб., в планах до 2030 года — еще почти 50 млрд руб. Здесь также расположены курорты «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон», «Армхи и Цори», Каспийский прибрежный кластер, перечисляет он.

В общей сложности резидентами кавказских курортов за прошлый год стали 28 компаний. Господин Мудров отмечает, что Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по уровню рентабельности туристических проектов. По итогам 2024 года она достигла 20,5%, в то время как на юге и в центре страны — около 10,5%, говорит он. Хотя промышленное производство на Севером Кавказе, по словам господина Мудрова, сейчас сокращается. Но в регионы Северного Кавказа, по словам госпожи Васильевой, ездят преимущественно сотрудники торговых, транспортных, медицинских, IT- и консалтинговых компаний. В сферу их интересов попадают Ставропольский край, Северная Осетия и Дагестан.

Дальний Восток, по данным «Островка Командировок», пользуется спросом преимущественно у деловых туристов из сферы торговли, промышленного сектора, авиаотрасли, IT и консалтинга. Самый заметный рост числа бронирований, по словам госпожи Васильевой, произошел в Якутии: в январе—мае спрос на отели здесь вырос на 70% год к году, в Забайкалье — на 59%.

Консультант практики государственных и социальных инициатив «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко отмечает, что экономическая активность в макрорегионе начала резко расти после пандемии COVID-19. Средний темп роста валового регионального продукта в 2020–2023 годах здесь составил 5% против 4,4% в среднем по России. «Это связано в том числе со значительными государственными инвестициями в транспортную инфраструктуру»,— отмечает госпожа Тарасенко. Наиболее активный рост деловой активности эксперт фиксирует в сферах добычи, логистики, строительства и торговли.

Станислав Мудров считает, что развитие промышленности на Дальнем Востоке стимулируют в основном добывающие производства. Эксперт также обращает внимание на высокие темпы развития транспортной инфраструктуры: строятся транспортно-логистический центр «Артем» и угольный морской терминал «Порт Эльга». Близость региона к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, по его словам, имеет стратегическое значение для развития в том числе сотрудничества с Китаем.

В случае сохранения позитивного тренда рынки делового туризма Северного Кавказа и Дальнего Востока могут показать рост, несмотря на общее снижение темпов развития. Согласно прогнозу Союза агентств делового туризма, совокупный объем российского рынка делового туризма в этом году может увеличиться на 15%, в то время как годом ранее речь шла о 27% (см. “Ъ” от 20 мая). Несмотря на общий рост интереса командированных к Северному Кавказу и Дальнему Востоку, их вклад в совокупное число бронирований остается небольшим — 8%.

Александра Мерцалова