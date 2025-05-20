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Командировки включили режим экономии

Рост рынка делового туризма замедляется

После активного роста темпы развития рынка делового туризма начинают замедляться. По итогам 2025 года оборот сегмента может вырасти на 15%, до 1,21 трлн руб., в то время как год назад было зафиксировано увеличение на 27%. Компании стремятся оптимизировать расходы на командировки, выбирая более дешевые варианты размещения своих сотрудников и отказываясь от части их поездок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем рынка делового туризма в 2025 году может вырасти на 15%, прогнозируют в Союзе агентств делового туризма (САД), до 1,21 трлн руб. Темпы роста рынка в этом случае замедлятся. За 2024 год его объем, по оценкам САДа, увеличился на 27% год к году, до 1,05 трлн руб. В «Аэроклубе» тоже прогнозируют, что темпы роста рынка в этом году будут ниже на 10–15%, чем год назад. Аналитики платформы для организации командировок «Ракета» рассчитывают, что рынок в этом году вырастет на 10%.

В 2025 году темпы роста бронирований стали более умеренными, чем год назад, констатирует руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева. За январь—апрель, по ее словам, количество бронирований выросло на 28% год к году. По итогам 2024 года в компании говорили об увеличении продаж на 61%. Управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук также отмечает умеренную коррекцию темпов роста рынка делового туризма.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит, что в январе—апреле этого года количество перелетов деловых туристов по России снизилось на 4% год к году, хотя средняя продолжительность поездок при этом немного возросла. «Компании отправляют сотрудников в командировки реже, но делают их более продуктивными»,— рассуждает она. Директор по маркетингу и коммуникациям «Ракеты» Дарья Лукьянова-Зубрицкая говорит, что количество забронированных тревел-услуг в январе—мае снизилось на 7% год к году.

Любовь Васильева напоминает, что в 2024 году рынок рос к низкой базе, адаптируясь к новым условиям. Галина Полищук фиксирует, что компании довольно активно оптимизируют тревел-бюджеты. Бизнес, по ее словам, может смещать фокус на отели среднего ценового сегмента. Другим примером экономии госпожа Васильева называет отказ от размещения сотрудников в отелях в пользу апартаментов.

Оптимизация расходов сдерживает рост рынка делового туризма в денежном выражении, несмотря на увеличение цен. Ночь в российских отелях в январе—апреля в среднем обходилась деловым туристам в 6 тыс. руб., в зарубежных — в 18,5 тыс. руб. Год к году показатели выросли на 12% и 9% соответственно, отмечают в «Островке Командировках». По данным «Аэроклуба», перелеты деловых туристов в экономклассе в январе—апреле подорожали на 9% год к году, до 14,7 тыс. руб. за билет в одну сторону. На зарубежных направлениях показатель сократился на 10%, до 40,4 тыс. руб. Адаптировать бюджеты бизнес в первую очередь должен внутри страны, констатирует Юлия Липатова.

Прошлогодний рост рынка делового туризма во многом обеспечивало растущее число командировок за рубеж. Если общее количество поездок увеличилось на 15% год к году, то в выездном сегменте — на 49%, отмечают в САД. Деловых путешествий по России стало больше на 5,6%. Но их доля в общей структуре спроса существенно выше: 86% в 2024 году. В «Островке Командировках» долю России в 2025 году в структуре спроса оценивают в 80%, международных направлений — в 20%.

Юлия Липатова отмечает, что работа компаний по выстраиванию новых контактов частично завершена. Директор по закупкам Trivio Алексей Агеев говорит, что компании сейчас все чаще оценивают необходимость поездки с точки зрения целесообразности и стратегической важности.

Хотя на рынке остаются и факторы, напротив способствующие росту рынка делового туризма. Руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков называет в их числе развитие bleisure-поездок, в ходе которых путешественники совмещают деловые и развлекательные цели. Любовь Васильева считает, что рынок будут стимулировать в том числе госинициативы по развитию бизнеса в регионах.

Александра Мерцалова

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