Стоимость золота впервые с 8 мая превысила $3400 за унцию

Цена унции золота превысила отметку $3400 впервые за три с половиной недели — с 8 мая. Котировки сентябрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) достигли $3413,3, свидетельствуют данные торгов на 18:30 мск.

Повышение стоимости может быть связано с ослаблением доллара, а также ростом геополитической и торговой напряженности, пишет Reuters. Речь идет о планах президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на сталь и алюминий до 50%, а также об атаках Украины на российские объекты 31 мая и 1 июня, считает вице-президент и старший стратег по металлам в Zanier Metals Питер Грант.

15 мая цены на золото опускались ниже $3150 за унцию впервые с начала апреля. Тогда Reuters писало, что снижение связано с заключенным торговым соглашением между США и КНР. Тогда взаимные пошлины Штатов и Китая снизились до 30% и 10% соответственно.

Екатерина Отрашкевич