Кадры определяются с местом

В России стало меньше сотрудников, которые совмещают сразу несколько работ. В период с января по март число таковых упало до рекордно низких значений — около миллиона человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. Прежде этот показатель не опускался ниже отметки в 1,3 млн человек, отмечает информагентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С чем может быть связана такая отрицательная динамика? “Ъ FM” обсудил эту тему с основателем компании FutureToday Денисом Каминским: «У меня две гипотезы, почему такое может происходить. Во-первых, это может быть связано с тем, что в Росстате учитывается именно работа в формате трудовых отношений, а большое количество людей начинает работать в формате самозанятых, и в данной статистике это не учтено. То есть часть продолжает подрабатывать как самозанятые, а не как сотрудники, и поэтому численность совместителей падает. Во-вторых, компании понимают, что им не хватает сотрудников, и лучше удерживают их, предлагают возможности дополнительного заработка действующим сотрудникам, и таким образом последние могут на текущей работе зарабатывать больше, вкладывая дополнительные часы. Сейчас в целом увеличивается численность людей, которые совмещают несколько работ, причем необязательно по своей специальности — это мировая тенденция. Условно говоря, человек может днем работать педиатром, а вечером вести какой-то блог и заниматься, например, фотосъемками или чем-то еще».

Зачастую бизнес выступает против трудоустройства своих сотрудников по совместительству, особенно если речь о работе на конкурентов, отмечает директор консалтингового центра «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина. Однако, по ее словам, законодательно уволить кого-то на этом основании попросту невозможно:

«Бывает и так, что человек оформлен на полставки и еще, условно говоря, на пять позиций по 0,1 ставки, в одной и той же организации. Внутреннее и внешнее совместительство очень распространены, особенно в НКО. У малого и среднего бизнеса тоже часто нет объема работы на целую ставку. Также такая практика распространена в охране труда, у педагогических, медицинских работников. Редко совместитель от нас уходит на основное место работы, иногда, наоборот, наш основной работник хочет перейти на совместительство к нам. В этом случае мы предпочитаем увольнять его и принимать на совместительство, потому что иначе возникают трудности с выдачей трудовой книжки.

Работник имеет право работать где угодно в свободное от основной работы время. Если работодатель против такого совместительства, он может только его уговаривать так не делать. Правового ограничения здесь пока нет, по крайней мере с точки зрения закона.

Конечно, бывают злоупотребления этим со стороны тех, кто работает дистанционно. Например, когда человек набрал себе столько задач, что не может справиться с ними, но это уже его проблемы, если при этом ухудшаются показатели по основной работе или по дополнительным задачам для подработки. Он может и не оформлять их никак, а просто набрать проекты по гражданским договорам, которые не являются совместительством, он нам не обязан об этом отчитываться, мы не должны знать. То есть мы можем его только наказывать за ухудшение качества работы по нашим проектам».

По данным «РИА Новости», мужчины работают по совместительству примерно на 15% чаще, чем женщины. Как подсчитали аналитики портала SuperJob, в прошлом году около четверти россиян получали доход от подработки. Подавляющее большинство сообщало об этом своим руководителям.

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Никита Путятин