Нижегородец пойдет под суд по делу об убийстве жены, работавшей в ГУ МВД
Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены — сотрудницы регионального ГУ МВД Ольги Молодченковой. Фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 116.1 (нанесение побоев) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Убийство произошло в октябре 2024 года на проспекте Молодежном. По версии следствия, нижегородец разбил стекло в автомобиле, где находилась супруга, и нанес ей не менее 11 ударов клинком кортика. От полученных травм потерпевшая умерла, а обвиняемый переместил тело на берег Оки, где закопал.
В день преступления между обвиняемым и потерпевшей было разделено имущество в связи с бракоразводным процессом. В материалах дела также указано, что за несколько дней до убийства нижегородец бил жену и высказывал угрозы убийством, если та не откажется от имущества.
После вручения копии обвинительного заключения дело направят в Автозаводский райсуд.