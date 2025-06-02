Василий Муклин станет первым заместителем министра сельского хозяйства Удмуртии

Покинувший пост главы Шарканского района Василий Муклин станет первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, пишет местное издание «Вестник». К исполнению обязанностей он приступит с 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Муклин, vk Фото: Василий Муклин, vk

Господин Муклин сообщил о том, что покидает пост главы Шарканского района сегодня, 2 июня. Он руководил муниципалитетом с 2015 года. «Придя в администрацию, я пообещал, что мы станем не просто одними из лучших, а лучшими. И мы это сделали. Три года подряд Шарканский район по итогам года становится лучшим в Удмуртии в своей категории»,— написал бывший глава района во «ВКонтакте».

Василий Муклин окончил Устиновский сельскохозяйственный институт в 1986 году и Российскую академию государственной службы в 1998 году. Карьеру начал в 1986 году в Шарканском ремонтно-техническом предприятии. Затем он работал начальником Шарканского дорожного управления и Воткинского дорожного управления до 2011 года.

Напомним, 30 мая пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии по собственному желанию покинул Михаил Юдин. Он возглавлял региональный минсельхоз с 21 февраля 2022 года. Исполняет обязанности министра его заместитель Наталья Ворончихина.

Наталью Ворончихину назначили замом в марте 2022 года. С мая 2020 года она занимала пост начальника управления инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. В период с июля 2018 по май 2020 года она работала главным специалистом по развитию кооперативного предпринимательства Союза потребительских обществ Удмуртии. Ранее, с февраля 2000-го по 2018 год, госпожа Ворончихина занимала пост помощника заместителя председателя правительства Удмуртии по вопросам агропромышленного комплекса, администрации главы и правительства региона.