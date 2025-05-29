Михаил Юдин покинет пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии 30 мая по собственному желанию, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Он возглавлял региональный минсельхоз с 21 февраля 2022 года. Исполнять обязанности министра будет его заместитель Наталья Ворончихина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, Наталью Ворончихину назначили замом в марте 2022 года. С мая 2020 года она занимала пост начальника управления инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

В период с июля 2018 по май 2020 года она работала главным специалистом по развитию кооперативного предпринимательства Союза потребительских обществ Удмуртии. Ранее, с февраля 2000-го по 2018 год, госпожа Ворончихина занимала пост помощника заместителя председателя правительства Удмуртии по вопросам агропромышленного комплекса, администрации главы и правительства региона.