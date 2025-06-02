Умеров: Украина получила от России меморандум с условиями прекращения огня

Российская сторона передала украинской меморандум с условиями прекращения огня на встрече в Стамбуле. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает агентство Reuters. Он заявил, что Киев рассмотрит документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Делегации начали обсуждения около 14:45. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня. Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели по окончании встречи заключил, что она завершилась «не негативно».

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

О переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая