ТАСС: Киев предложил провести третий раунд переговоров с Москвой с 20 по 30 июня

Украина предлагает провести очередную встречу с Россией в период с 20 по 30 июня. Об этом сообщил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, передает агентство ТАСС. Ранее украинская сторона подтвердила, что получила российский проект меморандума с условиями прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Делегации начали обсуждения около 14:45. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели по окончании встречи заключил, что она завершилась «не негативно». Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

О переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая