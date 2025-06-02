Мединский: проект российского меморандума состоит из двух частей

Проект меморандума, который российская сторона передала Киеву на переговорах в Стамбуле, состоит из двух частей. Об этом сообщил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи с украинской стороной в Стамбуле. По словам господина Мединского, в меморандуме описываются условия прекращения огня и достижения долгосрочного мира.

«Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей»,— сказал Владимир Мединский журналистам.

По словам помощника президента РФ, в первой части меморандума описывается, как может быть достигнут долгосрочный мир. Во второй части перечисляются конкретные шаги, которые позволят согласовать прекращение огня. «...Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или по этому пути»,— подчеркнул господин Мединский.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня и продлился менее полутора часов. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели по окончании встречи заключил, что она завершилась «не негативно». Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

О переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая