Россия передаст Украине 6000 тел военнослужащих ВСУ

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военнослужащих. Передача тел состоится на следующей неделе. Кроме того, по формуле «всех на всех» обменяют тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. В рамках этого обмена передадут как минимум по тысяче человек с каждой стороны, отметил господин Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Murad Sezer / Reuters Владимир Мединский

Фото: Murad Sezer / Reuters

«Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат. Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК»,— сказал господин Мединский по итогам второго раунда мирных переговоров в Стамбуле. Отрывок с заявлением помощника президента опубликовало «РИА Новости».

Владимир Мединский добавил, что Россия готова принять и тела своих военнослужащих. «Я не знаю, есть ли какие-то тела с их стороны. Мы тоже примем. Но пока мы этого не знаем»,— заключил он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что стороны договорились о двустороннем обмене телами по формуле «6000 на 6000».

По итогам первого раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнослужащими по формуле «1000 на 1000». В результате в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан.

Полина Мотызлевская