МИД Казахстана прокомментировал сообщения о ввозе в Россию деталей БПЛА

В МИД Казахстана отказались комментировать ранее появившиеся сообщения о том, что запчасти для беспилотников, атаковавших российские военные объекты, могли быть завезены в Россию с территории Казахстана. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова, официального подтверждения этому нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айбек Смадияров

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана Айбек Смадияров

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

«Я с утра видел эти сообщения, конечно, анонимный Telegram-канал это разгоняет, никакого официального подтверждения этому нет, поэтому ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу… Теории заговоров я не могу комментировать»,— сказал Айбек Смадияров.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что запчасти для БПЛА, которыми украинская сторона атаковала военные объекты на территории России 1 июня, могли попасть на склад в Челябинской области из Казахстана.

В Минобороны 1 июня сообщили, что Украина атаковала FPV-дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В ведомстве добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Анастасия Домбицкая