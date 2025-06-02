На владеющий «Википедией» фонд составили протокол о пропаганде педофилии

На фонд Wikimedia Foundation Inc. составлен протокол о пропаганде педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 УК). Документ поступил в Таганский районный суд Москвы. Судебное заседание по делу назначено на 23 июня. Оно пройдет в открытом режиме.

Wikimedia Foundation Inc. стали привлекать к ответственности в России с 2022 года. В апреле 2022-го суд в Москве оштрафовал фонд на 5 млн руб. за отказ удалить информацию о событиях в Буче, а также разрушении больницы и театра в Мариуполе. В феврале 2023-го организацию оштрафовали еще раз — на 2 млн руб. за публикацию данных о местах дислокации российских воинских частей. В апреле того же года — на 1,5 млн руб. за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе спецоперации на Украине. Другие штрафы, адресованные фонду, касались публикации статей, содержащих фейки о действиях вооруженных сил России (например, «Российская оккупация Запорожской области»).

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