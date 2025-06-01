ФК «Урал» проиграл клубу «Ахмат» и остался в Первой лиге

Футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Урал» со счетом 2:0. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Матч прошел в городе Грозный. Голы со стороны противника забили Георгий Мелкадзе и Даниил Зорин.

По итогам матча «Ахмат» проходит в чемпионат России на следующий сезон. «Урал» остается в первой лиге.

Напомним, в прошлом матче между командами, состоявшемся 28 мая, «Ахмат» обыграл «Урал» со счетом 2:1. ФК «Урал» занял четвертое место в «Мельбет» Первой лиге (59 очков), а «Ахмат» завершил сезон на 14 месте в РПЛ (25 очков).

Анна Капустина