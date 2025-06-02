Лошадью сходил

Вторая часть противостояния между новым чемпионом мира Гукешем Доммараджу и общепризнанным шахматным фронтменом Магнусом Карлсеном в рамках турнира Norway Chess получилась еще интереснее, чем первая. Юный индиец взял реванш у знаменитого норвежца в партии, которая стала одной из самых драматичных среди сыгранных в последние годы. По ходу нее игравший белыми Гукеш Доммараджу смог удержать уже почти проигранную позицию, а в эндшпиле дождался грубейшей ошибки Карлсена, подставившего под бой коня, а признавая поражение, ударившего по столу с такой силой, что сбил уцелевшие на доске фигуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен и Гукеш Доммараджу на турнире Norway Chess

Фото: Carina Johansen / NTB / AP Магнус Карлсен и Гукеш Доммараджу на турнире Norway Chess

Фото: Carina Johansen / NTB / AP

Шахматы — не самый телегеничный вид спорта. Но в данном случае картинку, которая иллюстрировала бы, какие в них случаются взрывы эмоций, подобрать было несложно. Магнус Карлсен, первый номер мирового рейтинга, перед тем как рывком подняться со стула с ошалевшим лицом и полными ярости глазами, рубит ладонью по столу с такой силой, что с доски перед ним разлетаются фигуры. Некоторые из них он зачем-то пытается как бог на душу положит вернуть обратно, а потом практически убегает, стараясь не смотреть в сторону направленных на него камер, из зала. В футболе бы сказали — в раздевалку. Но в шахматах раздевалок, естественно, нет. Просто убегает подальше.

Противостояние между недавно отметившим 19-летие Гукешем Доммараджу, который в конце прошлого года, выиграв матч у китайца Дин Лижэня, стал новым чемпионом мира, и великим Магнусом Карлсеном, с принадлежавшим ему десять лет чемпионским званием в 2022 году добровольно расставшимся, но оставшимся лидером мирового рейтинга и самым успешным среди гроссмейстеров, обречено было стать хитом супертурнира в норвежском Ставангере. Первая по-настоящему серьезная стычка в классических шахматах между являющимся в глазах миллионов их поклонников королем настоящим Карлсеном и юным наследником. А их партии на Norway Chess хитовости ему только добавили.

В той, что турнир открывала, Магнус Карлсен одержал безумно эффектную победу, перехитрив противника в эндшпиле и загнав его короля в ловушку. В той, что вечером 1 июня открывала второй круг состязания, красота заключалась в ином.

В какой-то момент казалось, что Гукеш Доммараджу снова не сдюжит против своего оппонента.

Ощущение, что, пожертвовав в поначалу тихой и спокойной борьбе, какая часто разворачивается в испанской партии, пешку, Магнус Карлсен получил огромное позиционное преимущество, инициативу, появилось без подсказки компьютера. А Гукеш Доммараджу, понимая, что находится в незавидном положении, изворачивался как мог. Возникали жуткие осложнения, и индиец в них разбирался, хотя, когда король Карлсена рысцой прибежал на чужую половину помогать ставить мат, словно защитник ПСЖ Ашраф Хакими — забивать гол в штрафную «Интера» в финале Лиги чемпионов, он по идее должен был взывать от ужаса: ну как тут бороться?!

Однако Гукеш Доммараджу и тут выкарабкался. И постепенно выяснилось, что преимущество Магнуса Карлсена, только что, согласно компьютерной оценке, эквивалентное трем пешкам, сошло на нет. Но позиция-то была по-прежнему запутанной, а норвежец искал шанс выиграть. И, видимо, думал, что нашел, когда на 52-м ходу поставил коня на e2, давая шах и вынуждая его обмен на ладью. Но при этом и его ладья на противоположном краю была под боем. То есть он терял фигуру.

Комментаторы в это мгновение взвыли от ужаса.

Они, конечно, представляли, что было у Магнуса Карлсена в голове, что был уверен, что все рассчитывал правильно, что эта жертва не напрасна, не зевок, потому что по центру у него две связанные проходные, поддерживающие друг друга пешки. И одна неминуемо превратится в ферзя, принося победу. Но цейтнот подвел его. Если бы Карлсен еще немножко подумал, то, конечно, нашел бы эту вилку от уцелевшего коня индийца, которую тот поставил бы на короля и ферзя сразу после превращения. А норвежец увидел ее, кажется, едва поставил тот шах. И через минуту, сдаваясь, лупил несчастный стол, который, судя по всему, и в самом деле мог треснуть.

В итоге из-за этого поражения Магнус Карлсен лишился единоличного лидерства в Norway Chess, позоволив настичь себя американцу Фабиано Каруане, а Гукеш Доммараджу подобрался к нему на расстояние всего в балл. То есть противостояние между ними еще будет идти, возможно, четыре тура, пусть теперь только заочное.

Алексей Доспехов