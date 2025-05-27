Лишний конь борозды не портит

Одним из главных шахматных событий первой половины года стал поединок 26 мая, состоявшийся на старте турнира Norway Chess в Ставангере. Это была первая партия с классическим контролем, сыгранная индийцем Гукешем Доммараджу в статусе чемпиона мира, добытом в декабре, против общепризнанного лидера шахмат Магнуса Карлсена, с культовым званием когда-то добровольно расставшегося. Карлсен, до этого побеждавший нового чемпиона в других форматах, взял верх и в самом престижном, нанеся нокаутирующий удар в рискованном эндшпиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между Магнусом Карлсеном (слева) и Гукешем Доммараджу на турнире Norway Chess в Ставангере, Норвегия, 26 мая

Фото: Carina Johansen / NTB / AP Матч между Магнусом Карлсеном (слева) и Гукешем Доммараджу на турнире Norway Chess в Ставангере, Норвегия, 26 мая

Фото: Carina Johansen / NTB / AP

Об этой партии ведущие шахматные ресурсы — такие как Chess.com и Chessbase — рассказывали так подробно, как мало о каких событиях, несмотря на то что норвежский супертурнир с очень сильным составом ею всего лишь открывался. Но все понятно, интригу не надо даже приукрашивать.

На излете прошлого года шахматы получили самого юного в истории чемпиона мира, которым стал 18-летний (19 ему исполняется 29 мая) Гукеш Доммараджу. В сингапурском матче за титул он обыграл его прежнего владельца — китайца Дина Лижэня. Но важна была предыстория. Фронтменом шахматного мира, его ярчайшей звездой, бесспорным лидером рейтинга все равно оставался Магнус Карлсен, который владел чемпионским званием с 2013 года почти десять лет, ставя разнообразные рекорды, пока в 2022-м вдруг добровольно не отказался от него. Титул сначала достался Дин Лижэню, обыгравшему россиянина Яна Непомнящего, а затем перешел к Гукешу Доммараджу, в котором эксперты, смакуя так рано раскрывшийся талант юнца, разглядели реального наследника Карлсена.

Интрига же заключалась в том, что за прошедшие после взлета индийца почти полгода ему так и не довелось столкнуться с Магнусом Карлсеном в поединке с основным в шахматах классическим контролем времени.

В других форматах они играли, и Карлсен, например, дважды подряд побил Гукеша Доммараджу в полюбившихся ему «шахматах Фишера», в которых фигуры расставляются в случайном порядке. Но это, конечно, не совсем такое противостояние, чтобы выяснить, кто из двух официальных лидеров лидер настоящий. Не «классика», к которой Карлсен вообще-то в последние годы потерял интерес, предпочитая жанры поживее и побыстрее. Но домашний супертурнир, выигранный им уже шесть раз, норвежец все-таки не пропускает. Так что столкновение состоялось, а его исход послужил лишним аргументом для тех, кто уверен, что нынче чемпионский титул принадлежит, как ни крути, не тому, кто больше всех его достоин.

В этой партии Магнус Карлсен играл белыми и удивил уже на старте, решив сыграть дебют, названный по именам грузинского и венгерского гроссмейстеров Баадура Джобавы и Рихарда Раппорта. Дебют, строго говоря, выпендрежный, без особых шансов добиться преимущества у того, кому выпало право сделать первый ход.

Карлсен потом признался, что таким началом хотел удивить соперника. Но вроде бы и не слишком удивил.

Гукеш Доммараджу отвечал точно, и возникла равная позиция, впрочем, остававшаяся достаточно сложной для того, чтобы считать ее ничейной. А Карлсен ничего упрощать не собирался, отказавшись однажды от размена ферзей. То есть было видно, что хотел крови. Да и индиец ее явно хотел.

В конце концов ферзи все-таки доску покинули, а партия перетекла в эндшпиль с одинаковым материалом у соперников — по ладье, коню и паре проходных пешек. Только у Карлсена они по центру, а у Гукеша Доммараджу — на фланге. А перцу эндшпилю добавляло то обстоятельство, что играть его обоим приходилось в условиях цейтнота, пользуясь, по сути, лишь добавленными десятью секундами за каждый сделанный ход.

В эндшпиле и случилось все самое вкусное. Гукеш Доммараджу пожертвовал коня, чтобы крайняя пешка — пешка h — понеслась вперед. И те, кто болел за Магнуса Карлсена, с ужасом поняли, что в ферзя она обязательно превратится. И раньше на ход, чем пешка f норвежца. А это же колоссальный плюс, обычно решающий.

Но вскоре в ужас пришли уже поклонники индийца, так как осознали, что, принимая дар в виде коня, Магнус Карлсен умудрился все точно рассчитать.

По крайней мере рассчитать, что в проигрышную позицию с лишней фигурой он точно не попадает, хотя с точки зрения дилетанта инициатива у соперника.

А в выигрышную она для норвежца превратилась, когда на 46-м ходу Гукешу Доммараджу, уже искавшему ничью, надо было решить, какой из двух шахов предпочесть — ферзем с h6 или ладьей с g2. Индиец двинул ферзя, и это была ошибка, потому что через несколько ходов стало очевидно, что белый король ускользает от преследования, а черному — крышка, он в матовой ловушке, расставленной гроссмейстером, про которого после такой партии тоже, конечно, говорили как про реального шахматного короля.

Алексей Доспехов