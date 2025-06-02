Тольяттинец осужден за хищение у банка 14 млн рублей при помощи POS-терминалов в США

35-летний тольяттинец Павел Целиков признан судом виновным в хищении у российского банка 14 млн руб., сообщили в УФБС по Самарской области.

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«В феврале 2019 года неустановленные лица с POS-терминалов торговых точек, расположенных в США, направляли онлайн запросы на пополнение дебетовой банковской карты, оформленной на подставное лицо и находящейся в фактическом пользовании у жителя Тольятти»,— говорится в сообщении спецслужбы.

Онлайн запросы на пополнение увеличили доступный остаток на карте, находящейся у Павла Целикова, после чего он снимал наличные, делал переводы на другие карты и покупал товары в интернет-магазинах на общую сумму более 14 млн руб.

На основании переданных УФСБ материалов оперативно-розыскной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество».

Автозаводский районный суд признал тольяттинца виновным, ему назначено наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Сабрина Самедова