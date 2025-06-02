Юрий Слюсарь планирует пойти на выборы губернатора Дона от «Единой России»

Сегодня, 2 июня, Юрий Слюсарь принял участие в предварительном голосовании, которое партия «Единая Россия» проводит в преддверии выборов губернатора. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресс-служба губернатора Ростовской области Фото: ресс-служба губернатора Ростовской области

Сегодня Юрий Слюсарь встретился с руководителями и представителями первичных отделений партии и рассказал об основных направлениях работы будущей управленческой команды Дона. Во встрече участвовали более 2 тыс. человек.

По словам врио губернатора, в 2025 году будет обновлена стратегия социально-экономического развития Ростовской области. Изменения будут обсуждаться с жителями и экспертами. В этой работе глава региона рассчитывает на поддержку единороссов.

Он также пояснил, почему именно сейчас необходимо обновить региональную стратегию. Россия в целом, и Ростовская область, в частности, отвечают на новые вызовы, процессы перенастройки идут в экономике и др. сферах. Отдельно глава региона отметил Указ президента о национальных целях развития РФ до 2030 года и на период до 2036 года.

«По сути, 2025 год является стартовым на пути реализации заявленных национальных целей. И нам необходимо определить ориентиры для Ростовской области в контексте развития страны в целом. Ведь мы – опорный регион и для юга России, и для интеграции с воссоединенными территориями», – объяснил Юрий Слюсарь.

Он отметил, что многие годы в Ростовской области был заметный рост промышленности, сферы цифровых услуг. Было несколько рекордов в АПК, в сборе урожая. Были хорошие цифры в жилищном строительстве. «Но, наряду с успехами накапливались и проблемы, а иногда они и порождались, как ни странно, показателями роста. Как это происходило, например, при строительстве жилья», – сказал врио губернатора.

Он подчеркнул, что решения таких вопросов должны быть зафиксированы в обновленной стратегии. Она, по сути, станет планом работы органов власти в Ростовской области.

«Я намерен баллотироваться на пост главы региона при поддержке партии «Единая Россия». И в случае избрания областная стратегия будет настольным документом, руководством к действию для управленческой команды Ростовской области», – резюмировал Юрий Слюсарь.

«Единая Россия» проводит предварительное голосование для определения кандидата на выборы губернатора Ростовской области. Помимо врио губернатора Юрия Слюсаря в процедуре также в качестве кандидатов приняли участие первый вице-президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Аркадий Гершман и руководитель Совета первичных отделений партии в Ростовской области Максим Захаров. Все претенденты представили свои программные приоритеты на встрече с секретарями первичных и местных отделений.

Владимир Андреев