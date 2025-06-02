Липецкий суд признал местное «Домино Пицца» банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал местное ООО «Домино Пицца» банкротом. В отношении компании введено конкурсное производство на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Ирина Пожидаева из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из картотеки арбитражных дел следует, что с заявлением о банкротстве к компании в марте 2025 года обратилось ИП Юлии Карякиной. ООО «Домино Пицца» задолжало предпринимательнице 2,2 млн руб., в том числе по платежам за аренду и коммунальные услуги. Суд признал требования законными и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов.

Отмечается, что сейчас должник проходит процедуру ликвидации. При этом юрлицо не обладает имуществом, за счет которого возможно профинансировать процедуры банкротства. Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначен на 20 октября 2025 года.

По данным Rusprofile, ООО «Домино Пицца» зарегистрировано в Липецке в 2019 году для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Ликвидатор и учредитель — Максим Селиванов. В 2024 году общество показало нулевую выручку и чистый убыток в 1 тыс. руб. Годом ранее показатели составляли 34 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно.

В августе 2023-го сообщалось, что DP Eurasia (владелец Domino`s Pizza в России) прекратил попытки продать бренд Domino`s Pizza в России и инициировал начало банкротства российского бизнеса. Его внешний долг оценивался в 520 млн руб. Тогда же рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели 60 ресторанов у франчайзи сети и договорились о сотрудничестве еще с несколькими партнерами. Свою сеть они планировали развивать под брендом Doмиno Pizza.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Тимати взялся за Domino’s»

Егор Якимов