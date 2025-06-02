Миллиардера Гаутама Адани подозревают в нарушении санкций против Ирана

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении индийского миллиардера Гаутама Адани, сообщает The Wall Street Journal. Его компании подозреваются в нарушении санкций США в отношении Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаутам Адани

Фото: Vishal Bhatnagar / NurPhoto / Getty Images Гаутам Адани

Фото: Vishal Bhatnagar / NurPhoto / Getty Images

Прокуроры расследуют, импортировали ли компании господина Адани иранский сжиженный нефтяной газ в Индию через порт Мундра, принадлежащий компании Adani Ports & SEZ Limited. По данным самой The Wall Street Journal, танкеры компаний Гаутама Адани регулярно курсировали между Мундрой и Персидским заливом. При этом расследование газеты показало, что «в их поведении часто проявляются черты, присущие судам, стремящимся избежать санкций».

«Adani категорически отрицает какое-либо умышленное участие в уклонении от санкций или торговле сжиженным нефтяным газом иранского происхождения,— заявил WSJ представитель компании.— Кроме того, нам неизвестно о каких-либо расследованиях властей США по этому вопросу».

Это не первое расследование американских властей в отношении индийского миллиардера. В ноябре Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинули обвинения в мошенничестве и коррупции против Гаутама Адани, связанных с ним компаний и нескольких партнеров по бизнесу, в том числе родственников.

Кирилл Сарханянц