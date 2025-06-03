Новые лидеры среди вузов России

Рейтинговое агентство RAEX составило четырнадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100, входящий в семейство «Три миссии университета». В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России, а в топ-20 рейтинга произошли заметные изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На первом месте расположился Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, который возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана сохраняет статус вице-чемпиона с прошлого года. В топ-5 также вошли Московский физико-технический институт (третье место), Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, занявшие четвертую и пятую позиции, как и годом ранее.

МГИМО обогнал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и занял шестое место. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ укрепила свои позиции, поднявшись на одну строчку и заняв девятое место. Финансовый университет при правительстве РФ впервые вошел в топ-10. Улучшение позиций стало закономерным итогом многолетней положительной динамики вуза по многим статистическим критериям — например, показателям кадровой и ресурсной обеспеченности.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2025 год

Место, 2025 год Место, 2024 год Название Рейтинговый функционал (балл) Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4,6679 1 3 1 2 2 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4,5821 5 1 15 3 3 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 4,4838 6 8 2 4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,4677 2 10 12 5 5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 4,3873 4 13 3 6 7 МГИМО МИД России 4,3692 3 6 24 7 6 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4,3676 7 5 16 8 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,0783 13 15 9 9 10 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4,0575 16 2 27 10 12 Финансовый университет при правительстве РФ 4,0403 10 9 30 11 11 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4,0211 19 7 10 12 9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3,9973 14 20 6 13 13 Университет ИТМО 3,9967 8 31 5 14 18 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 3,9841 12 19 11 15 15 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 3,9751 15 18 8 16 14 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3,9342 11 25 13 17 17 Университет МИСИС 3,8828 22 14 7 18 16 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 3,8767 20 4 35 19 19 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,8669 9 50 4 20 20 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,7226 24 24 14

Полный рейтинг будет опубликован 3 июня 2025 года в 10:00 мск.

Лучшими вузами за пределами двух столиц, как и в прошлом году, стали Уральский федеральный университет (11-е место) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (12-е место). Единственным дебютантом RAEX-100 стал Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, занявший 87-е место.

В топ-100 вошли 37 инженерно-технических вузов, что на два больше, чем годом ранее. 54% из них улучшили свои позиции, а 19% опустились в рейтинге. Следом по представленности идут классические университеты (их в списке 27) и медицинские вузы (17). Участников социогуманитарного профиля всего девять, большинство из них — в Москве. Шесть вузов из рейтинга специализируются на педагогике, три учебных заведения относятся к аграрному сектору, и всего один архитектурно-строительный университет вошел в рейтинг.

«Платный прием в вузы RAEX-100 последние годы рос быстрее бюджетного, и неудивительно, что государство проявило повышенный интерес к регулированию сферы платного обучения,— отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.— В будущем это может заметно изменить расклад сил в рейтинге».

При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 150 тыс. респондентов — представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «научно-исследовательский потенциал», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура». Всего в рейтинге используется 44 показателя.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 — единственный российский образовательный рейтинг, успешно прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов России, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

В 2019 году RAEX впервые составило список лучших вузов России в сфере «информационные технологии», в 2020 году — рейтинг влиятельности вузов России. Также в 2021 году были впервые составлены локальные рейтинги — списки по каждому федеральному округу России.

В 2022 году RAEX подготовило предметные рейтинги вузов по 29 направлениям, в 2023 году список был расширен до 35 областей, в 2024 году — до 36 областей. В 2025 году в списки предметных рейтингов вузов вошли 166 учебных заведений из 40 регионов России. Публикуются рейтинги лучших вузов страны в области широкого спектра естественных и инженерных наук, математики, социальных и гуманитарных направлений, медицины, педагогики и аграрной сферы.