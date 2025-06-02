Застройщик «Югстройкомплект» в Ростове признан банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным ООО «Югстройкомплект». В отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком до 26 ноября 2025 года. Конкурсным управляющим утвержден Олег Волков. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам, процедура наблюдения в отношении «Югстройкомплекта» введена определением Арбитражного суда Ростовской области от 26 декабря 2024 года. Временным управляющим тогда был утвержден Илья Павленко. Долг компании перед кредиторами составлял 93,2 млн руб. (требования кредиторов второй очереди 454,5 тыс. руб., третей очереди — 82,8 млн руб., штрафы и пени — 10 млн руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югстройкомплект» (прежнее название ООО «Шахматы») зарегистрировано в Ростов-на-Дону в 2008 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании — 1,5 млн руб. Генеральный директор и бенефициар — Алексей Орлов. По итогам 2023 года (последние опубликованные данные) выручка общества составляла 58,8 млн руб., чистая прибыль — 1,15 млн руб.

Дмитрий Михеенко