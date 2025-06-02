Цены на элитное жилье в Сириусе обогнали столичные

Средневзвешенная цена кв. м элитной недвижимости на федеральной территории Сириус превысила московские показатели на 1% и петербургские на 58%. Об этом говорится в исследовании NF Group за первый квартал 2025 года (есть я распоряжении «Ъ-Сочи»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Анализ первичного рынка элитного жилья в крупнейших городах России показал, что Сочи сохраняет лидерство по средневзвешенной стоимости «квадрата» в делюкс-сегменте. Цена предложения в курортном городе достигла 2,9 млн руб. за кв. м, опередив московский показатель в 2,9 млн руб. Санкт-Петербург значительно отстает с ценой 1,15 млн руб. за кв. м.

По средней стоимости лота Москва лидирует с показателем 532 млн руб. В Сочи этот параметр составляет 299 млн руб., в Санкт-Петербурге — 261 млн руб.

В столице самые высокие цены зафиксированы на Патриарших прудах, где «квадрат» оценивается в 3,9 млн руб, а средняя стоимость лота достигает 1,3 млрд руб. Район Остоженка-Пречистенка предлагает жилье по 3,9 млн руб. за кв. м со средней стоимостью лота 993 млн руб.

В Санкт-Петербурге наиболее дорогим районом остается Каменный остров с ценой 1,2 млн руб. за кв. м и средней стоимостью лота 279 млн руб. В так называемом «Золотом треугольнике» реализуется эксклюзивный проект с ориентировочной ценой около 2,5 млн руб. за кв. м.

На черноморском побережье выделяется комплекс Mantera Residence в Сириусе, где цена экспозиции достигает 3,9 млн руб. за кв. м при средней стоимости лота 235 млн руб. Основная часть элитных проектов сосредоточена в Центральном районе Сочи со средней ценой 2,4 млн руб. за «квадрат» и стоимостью лота 175 млн руб. Горный кластер предлагает премиальные проекты по средневзвешенной цене 1,78 млн руб. за кв. м.

«Большинство покупателей (65%) приобретают курортную недвижимость для личного пользования, а 35% рассматривают ее как инвестицию. При этом 80% покупают недвижимость для себя, а 20% — для детей или с целью передачи по наследству»,— комментирует коммерческий директор группы «Мантера» Ирина Игнатьева.

Аналитики отмечают устойчивый спрос на элитную недвижимость с перераспределением интереса в пользу курортных регионов. Сочи и Сириус становятся все более востребованными локациями благодаря сочетанию климата, инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

Мария Удовик