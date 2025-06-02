В Новороссийске квартиры в ЖК «Надежда» выставили на торги за 96 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО СЗ «СК “Грань”» Андрей Гейко сообщает о реализации недвижимого имущества банкрота. На открытые торги выставлены 17 квартир в жилом комплексе в селе Цемдолина по Кипарисовой ул. 10. Начальная цена всех 17 лотов — 96,7 млн руб. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Самым дорогим лотом является квартира площадью 65,6 кв. м начальной стоимостью 9,7 млн руб. (шаг аукциона — 475 тыс. руб., задаток — 1,9 млн руб.). Самая дешевая студия площадью 20,8 кв. м реализуется по начальной цене 3 млн руб. (шаг — 150 тыс. руб., задаток — 600 тыс. руб.).

Согласно данным сайта «Дом.рф», по улице Кипарисовой, 10 находится одна из литер ЖК «Надежда». Это трехэтажный 69-квартирный монолитно-кирпичный дом класса «комфорт». Возводит его ООО «СЗ “Квант”». Проект заявлен в мае 2019 года. Срок сдачи — третий квартал 2025 года, дата выдачи ключей — 31 марта 2026 года.

По данным ЦИАН, 1-комнатная квартира площадью 37 кв. м в ЖК «Надежда» продается за 5,25 млн руб., «трешку» (109,3 кв. м) — за 15 млн руб.

По информации мэрии Новороссийска, в декабре 2020 года инвесторы, привлеченные для завершения строительства главой города Игорем Дяченко, произвели расчет по достройке жилого дома третьей очереди ЖК «Надежда». На тот момент велись строительно-монтажные работы, которые планировали завершить к концу декабря 2020 года. Специалисты городского Управления по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций провели работу по регистрации и перенумерации квартир, а также государственную регистрацию прав собственности на жилье.

В системе «СПАРК-Интерфакс» указано, что ООО СЗ «СК “Грань”» зарегистрировано в Новороссийске в 2019 году. Профиль компании — деятельность заказчика, застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал фирмы — 300 тыс. руб. Бенефициары — Амалия Гаводьян (55%) и Роман Михайлов (45%). Финансовые результаты общество не публиковало.

Конкурсное производство в отношении специализированного застройщика «СК “Грань”» открыто в июле 2024 года по упрощенной процедуре как отсутствующего должника. Требование ИФНС по Новороссийску в размере 3,3 млн руб. и 760 тыс. руб. — пени включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества.

Дмитрий Михеенко