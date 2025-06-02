В Уфе воду отключили в 25 многоэтажках и детском саду

В Кировском районе Уфы произошло аварийное отключение горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Так, без воды остались жилые дома 85/1, 91, 98/1, 103, 105 на Коммунистической улице и 1/1, 3, 5, 9, 13, 13/1 на улице Энгельса. Ремонтные работы проводят специалисты МУП УИС.

В Октябрьском районе без холодной воды остались дома 15, 17, 19, 21 на Академика Королева и 35, 37, 37/2, 39/1, 43/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 47 на Юрия Гагарина, а также детский сад №78, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Время окончания работ, как и причина отключения воды, не указываются.

Венера Хисамова