В Башкирии двое детей попали в реанимацию после ДТП с грузовиком

47-летний житель Дюртюлинского района погиб в ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла накануне вечером на 97 км автодороги Р-240. По предварительным данным, водитель BMW при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику JAC. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте. Его 42-летняя пассажирка с детьми 8 и 6 лет госпитализированы.

Состояние детей оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой, сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, дети в реанимации, а пострадавшая пассажирка на амбулаторном лечении.

Венера Хисамова