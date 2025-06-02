Apple обжаловала штраф ЕС на €500 млн

Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии оштрафовать компанию на €500 млн за несоблюдение требований закона о цифровых рынках. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Axios. Крайний срок для подачи апелляции был установлен на 30 мая.

В конце апреля Еврокомиссия наказала Apple за несоблюдение требований о совместимости. В частности, регулятор потребовал от Apple снять технические и коммерческие ограничения, которые не дают разработчикам приложений информировать пользователей о более дешевых и альтернативных способах покупки цифровых продуктов за пределами App Store.

Компания считает, что предписания Еврокомиссии приведут к нарушению прав на интеллектуальную собственность Apple. «Мы разрабатываем наши технологии таким образом, чтобы они безупречно работали вместе, обеспечивая уникальный опыт, который наши пользователи любят и ожидают от наших продуктов. Требования ЕС к совместимости угрожают этой основе, создавая неразумный, дорогостоящий и сдерживающий инновации процесс»,— заявил представитель Apple в интервью Axios.

Кирилл Сарханянц