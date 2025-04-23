ЕС оштрафовал Apple и запрещенную Meta на €700 млн

Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) за несоблюдение требований Закона о цифровых рынках. Американские корпорации выплатят штрафы на €500 млн и €200 млн соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters

Кроме того, регулятор обязал обе компании устранить бизнес-практики, противоречащие законам ЕС. Так, Еврокомиссия потребовала от Apple снять технические и коммерческие ограничения, которые не дают разработчикам приложений информировать пользователей о более дешевых и альтернативных способах покупки цифровых продуктов за пределами App Store. Нарекания Еврокомиссии к Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) касаются ее политики «соглашайся или плати», введенной в ноябре 2023 года. Пользователи Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) вынуждены либо соглашаться на предоставление своих данных для таргетированной рекламы, либо платить за пользование сервисами без рекламы. Регулятор настаивает на предоставлении пользователям бесплатной альтернативы, когда компания собирала бы меньший объем персональных данных.

И в Apple, и в Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявили, что намерены обжаловать это решение Еврокомиссии.

Кирилл Сарханянц