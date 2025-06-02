Под Уфой грузовик сбил шестилетнюю девочку

В Иглинском районе после ДТП госпитализировали шестилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Авария произошла накануне на Красноярской улице села Иглино. По предварительным данным, девочку сбил грузовик BAW, которым управлял 27-летний водитель. Согласно опубликованным в Telegram-каналах видео, ребенок выскочил на дорогу перед автомобилем.

Как сообщил в Telegram-канале глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, пострадавшую в районную больницу доставила мама. Затем ребенка отправили в уфимскую городскую детскую больницу №17. В стабильно тяжелом состоянии она находится в реанимации.

Венера Хисамова